أكد حاكم مصرف لبنان المركزي يوم الأربعاء 9 أيار إن البنك سيبيع سندات دولية بملياري دولار على مدى عام في إطار مبادلة ديون تقول الحكومة إنها ستعزز احتياطيات البنك المركزي وتقلص تكاليف خدمة الدين.



وأوضح سلامة في رسالة إلكترونية لوكالة رويترز خطة لمبادلة ديون قيمتها 5.5 مليار إلى 6 مليارات دولار أعلنها وزير المال علي حسن خليل نهاية آذار، وأوردت بلومبرج نبأ البيع المزمع لسندات دولية بملياري دولار، في إطار المبادلة، يوم الإثنين الفائت.



وبموجب المبادلة المزمعة، تصدر الحكومة سندات جديدة بالعملة الصعبة قيمتها بين 5.5 مليار و6 مليارات دولار وتقايضها بأذون خزانة بالليرة اللبنانية بأسعار السوق يحوزها البنك المركزي حسبما ذكر سلامة.



ورأى سلامة أن مبادلة الدين ستقوي الأصول الدولارية للبنك المركزي وتسمح له بإقراض الحكومة بالليرة اللبنانية بأسعار فائدة أقل دون تهديد استقرار العملة.