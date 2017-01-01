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سفارة تنتقل من تل أبيب الى القدس
 
 
 
 
 
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٩ ايار ٢٠١٨
 
اعلنت وزارة الخارجية في باراغواي الاربعاء، انها قررت نقل مقر سفارتها من تل ابيب الى القدس، لتحذو بذلك حذو الولايات المتحدة وغواتيمالا.

ومن المقرر ان يتم هذا النقل في الرابع عشر من الشهر الحالي، ليتزامن مع الذكرى السبعين لاعلان انشاء دولة اسرائيل.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد اعلن في كانون الاول 2017، قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.
المصدر : Reuters
 
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