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البنتاغون لا يتوقع طلب تمويل إضافي بعد الانسحاب من الاتفاق النووي
 
 
 
 
 
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٩ ايار ٢٠١٨
 
أعلن وزير الدفاع الأميركي جيمز ماتيس اليوم الأربعاء إنه لا يتوقع طلب مزيد من التمويل للجيش الأميركي بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اتفاق إيران النووي.

وقال ماتيس في جلسة للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ "لا أتوقع طلب مزيد من الأموال. في حالة ما إذا فعلت إيران شيئا ما، فتلك قضية مختلفة. لكني لست قادماً إليكم بطلب تمويل إضافي تكميلي".
المصدر : Reuters
 
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