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ترامب: الافراج عن 3 أميركيين في كوريا الشمالية وهم في طريقهم إلى الولايات المتحدة
 
 
 
 
 
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٩ ايار ٢٠١٨
 
أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب، اليوم، الافراج عن 3 أميركيين كانوا معتقلين في كوريا الشمالية وهم في طريقهم إلى الولايات المتحدة برفقة وزير الخارجية مايك بومبيو.

وغرد ترامب: "يسرني إعلامكم بأن وزير الخارجية مايك بومبيو في طريقه جوا عائدا من كوريا الشمالية مع 3 رجال رائعين، يتطلع الجميع الى لقائهم. هم في صحة جيدة على ما يبدو".
 
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