أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب، اليوم، الافراج عن 3 أميركيين كانوا معتقلين في كوريا الشمالية وهم في طريقهم إلى الولايات المتحدة برفقة وزير الخارجية مايك بومبيو.



وغرد ترامب: "يسرني إعلامكم بأن وزير الخارجية مايك بومبيو في طريقه جوا عائدا من كوريا الشمالية مع 3 رجال رائعين، يتطلع الجميع الى لقائهم. هم في صحة جيدة على ما يبدو".