A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان سفير دولة الامارات في لبنان حمد سعيد الشامسي بحضور رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية ايلي رزق، وخصص البحث في التحضير للزيارة التي سيقوم بها وفد من الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة شقير الى الامارات بين 12 و15 الحالي.



في هذا الاطار، نوه شقير بالجهود الكبيرة والمخلصة التي يقوم بها السفير الشامسي لتوطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأعادة الامور الى نصابها الطبيعي، وقال "ان الشامسي ليس فقط سفير الامارات في لبنان انما ايضا سفير لبنان في الامارات".

واوضح ان الوفد سيجري لقاءات مع عدد من المسؤولين الاماراتيين في القطاعين العام والخاص، حيث سيتركز البحث على تنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لا سيما موضوع تطوير البنية التحتية في لبنان بعد مؤتمر سيدر، وعودة السياح الاشقاء الاماراتيين خلال الصيف المقبل الى لبنان.



وقال: "نأمل ان تشكل هذه الزيارة فاتحة خير لعودة العلاقات بين البلدين الى سابق عهدها، خصوصا ان دولة الامارات كانت على الدوام الى جانب لبنان وهي تحتضن جالية لبنانية كبيرة وتخصها بمعاملة مميزة"، لافتاً الى وجود الكثير من المجالات والفرص الواعدة التي يمكن العمل عليها في المستقبل بشراكة بين رجال الاعمال اللبنانيين والاماراتيين. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر