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الجمعة في ١١ ايار ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
06:28 م
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٩ ايار ٢٠١٨
ارتفع، اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 400 ليرة لبنانية، والبنزين 98 أوكتان والمازوت الاحمر والديزل اويل وقارورة الغاز 300 ليرة لبنانية. جاء ذلك في قرارات اصدرها وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل حدد بموجبها الحد الاعلى لمبيع المشتقات النفطية، واصبحت الاسعار كالآتي:
بنزين 98 أوكتان 28100 ليرة لبنانية
بنزين 95 أوكتان 27500 ليرة لبنانية
ديزل اويل 19300 ليرة لبنانية
مازوت احمر 19200 ليرة لبنانية
قارورة الغاز عشرة كيلوغرام 14900ليرة لبنانية
قارورة الغاز 12,5 كيلوغراما لم تسعر
ومن المتوقع ان تستمر هذه الاسعار بالارتفاع الاسبوع المقبل نظرا لوصول سعر برميل النفط البرنت الاميركي الى حدود 76 دولارا اميركيا.
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