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بوتين يشعر بانزعاج بالغ من انسحاب أميركا من الاتفاق النووي
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٩ ايار ٢٠١٨
يشعر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانزعاج بالغ من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، بحسب ما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن متحدث باسم الكرملين قوله اليوم الأربعاء.
وناقش بوتين كذلك مع مجلس الأمن الروسي الضربات الصاروخية التي نفذتها إسرائيل الليلة الماضية في سوريا.
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