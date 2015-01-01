تعهدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الاربعاء بقيام برلين وباريس ولندن "بكل ما يلزم" لضمان بقاء ايران في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 غداة انسحاب الولايات المتحدة منه.



وقالت ميركل "سنبقى ملتزمين بهذا الاتفاق وسنقوم بكل ما يلزم لضمان امتثال ايران له"، لافتة الى أن ألمانيا اتخذت هذا القرار بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا.

