الاربعاء في ٩ ايار ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 07:00 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
رئيس برلمان إيران: لن نتقيد باحترام التزاماتنا في الاتفاق
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٩ ايار ٢٠١٨
 
قال رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يصلح لمنصبه، وذلك وفقاً لما أورده موقع ميزان، الموقع الإلكتروني للسلطة القضائية في إيران.

وأضاف لاريجاني: "ترمب ليس لديه القدرة العقلية للتعامل مع الأمور"، مضيفاً أن إيران ليست متقيدة باحترام التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وفي بداية جلسة البرلمان أحرق النواب علماً أميركياً ونسخة رمزيةمن الاتفاق النووي، الذي أعلن ترمب انسحابه منه أمس الثلاثاء.

وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية بأن النواب رددوا كذلك هتاف "الموت لأميركا".
المصدر : الحدث.نت
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 