قال رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يصلح لمنصبه، وذلك وفقاً لما أورده موقع ميزان، الموقع الإلكتروني للسلطة القضائية في إيران.



وأضاف لاريجاني: "ترمب ليس لديه القدرة العقلية للتعامل مع الأمور"، مضيفاً أن إيران ليست متقيدة باحترام التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.



وفي بداية جلسة البرلمان أحرق النواب علماً أميركياً ونسخة رمزيةمن الاتفاق النووي، الذي أعلن ترمب انسحابه منه أمس الثلاثاء.



وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية بأن النواب رددوا كذلك هتاف "الموت لأميركا".