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الاربعاء في ٩ ايار ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
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أوباما: انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الايراني "خطأ فادح"
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٩ ايار ٢٠١٨
أعرب الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما عن أسفه لقرار خلفه دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني، معتبرا هذا القرار "خطأ فادحا" من شأنه ان ينال من صدقية الولايات المتحدة في العالم.
وقال أوباما في بيان ان "قرار تعريض خطة العمل الشاملة المشتركة للخطر من دون ان تكون قد انتهكت من جانب الايرانيين هو خطأ فادح".
وأضاف الرئيس السابق ان "الولايات المتحدة قد تجد نفسها في نهاية المطاف امام خيار خاسر بين ايران تمتلك سلاحا نوويا او حرب اخرى في الشرق الاوسط".
وشدد الرئيس الديموقراطي السابق على ان "الحقيقة واضحة"، معتبرا ان الاتفاق الذي هو "نموذج على ما يمكن للدبلوماسية ان تحققه" يحقق النتائج المتوخاة منه و"هو في مصلحة اميركا".
وأعرب اوباما ايضا عن اسفه لأن قرار ترامب يعني إدارة الولايات المتحدة ظهرها "لاقرب حلفاء اميركا".
واضاف أن "في نظام ديموقراطي، هناك دوما تغييرات في السياسة والاولوية من ادارة الى اخرى
المصدر :
AFP
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