الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان الرياشي: الأهم أن نتعلم من الديموقراطية ونحسنها بالممارسة وليس بالوقوف على هامشها A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اعتبر وزير الإعلام ملحم الرياشي 'اننا حاولنا إرساء دعائم الجمهورية الثالثة، جمهورية اللافساد، جمهورية الوطن القوي، جمهورية الحياد والنأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، وخصوصا الصراعات العربية – العربية التي نحاول ألا يتدخل لبنان فيها قدر المستطاع”.



كلام الرياشي جاء خلال حفل عشاء تكريمي اقامه السفير اللبناني في القاهرة علي الحلبي على شرف المزير الرياشي، في حضور عدد من السفراء العرب والاجانب ورجال اعمال لبنانيين ومصريين.



وألقى الوزير الرياشي كلمة قال فيها: 'أشكر سعادة السفير على استضافته لنا خصوصًا بمناسبة نجاح اللعبة الديموقراطية في لبنان، اي الانتخابات النيابية، على الرغم من الشوائب التي تحصل في أي لعبة ديموقراطية وفي أي قانون جديد تتم تجربته للمرة الاولى، والأهم أننا نتعلم من الديمقراطية دائما ونحسنها من خلال ممارستها وليس من خلال الوقوف على هامشها، فلبنان اليوم أمام تحديات كبيرة وجديدة”.



وتابع: 'صورة جديدة للبنان في خلال السنوات الأربع المقبلة، ستكون خيرًا للبنانيين والعرب وأشكركم مرة أخرى. إن وزارة الإعلام اللبنانية على وشك أن تزول لتحل محلها وزارة التواصل والحوار لتعود بيروت رائدة الحوار في المنطقة، وليس من الضروري إذا أراد أحدهم أن يجري حوارا أن يذهب إلى الآستانة أو الى سوتشي أو جنيف، فبيروت كانت عاصمة الحوار في هذا المشرق ويجب أن تعود”.



وعبر عن فخره ب 'العلاقات اللبنانية – المصرية وبالصداقة مع الاخوة المصريين”، وقال: 'هناك علاقات صداقة ومحبة وود نفتخر بها منذ مئات السنين، وما أقامه الفينيقيون والفراعنة نكرره يوميًا ونعيده ونفتخر به لأجيال وأجيال”.





وختم: 'نحن نذهب، أما النيل ودلتا النيل فباقيان، وصور وجبيل وبيروت باقيات ايضًا”.



ورد السفير الحلبي بكلمة باللغة الانكليزية، رحب فيها بالوزير الرياشي والوفد المرافق وبالحضور، وقال: 'نحن سعداء لأن الانتخابات في لبنان أنجزت بنجاح، واعتقد ان الجميع أعرب عن سير هذه العملية بطريقة صحيحة”.



أضاف: 'بغض النظر عن النتائج، فإن الجميع كان سعيدا. نجحنا في اجراء هذه الانتخابات بعد 9 سنوات، وهذا امر جيد للبنان”.



وتابع: 'اليوم نستطيع السير قدما في اعادة بناء بلدنا، ونأمل ان تتشكل الحكومة قريبا وألا يستغرق تشكيلها وقتا طويلا”. المصدر : وطنية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر