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الاربعاء في ٩ ايار ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
09:23 ص
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لبنان
الحريري يبارك للنساء المنتخبات
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٩ ايار ٢٠١٨
غرّد رئيس الحكومة سعد الحريري عبر "تويتر" قائلا: "مبروك لنساء لبنان فوزهن بـ٦ مقاعد نيابية، ومبروك لتيار المستقبل فوزه بنصف هذه المقاعد، مسيرتنا طويلة ومستمرة دفاعاً عن حقوق المرأة ودعماً لمشاركتها في الحياة السياسية".
المصدر :
mtv
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