غرّد رئيس الحكومة سعد الحريري عبر "تويتر" قائلا: "مبروك لنساء لبنان فوزهن بـ٦ مقاعد نيابية، ومبروك لتيار المستقبل فوزه بنصف هذه المقاعد، مسيرتنا طويلة ومستمرة دفاعاً عن حقوق المرأة ودعماً لمشاركتها في الحياة السياسية".