الاربعاء في ٩ ايار ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 09:23 ص
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الحريري يبارك للنساء المنتخبات
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٩ ايار ٢٠١٨
 
غرّد رئيس الحكومة سعد الحريري عبر "تويتر" قائلا: "مبروك لنساء لبنان فوزهن بـ٦ مقاعد نيابية، ومبروك لتيار المستقبل فوزه بنصف هذه المقاعد، مسيرتنا طويلة ومستمرة دفاعاً عن حقوق المرأة ودعماً لمشاركتها في الحياة السياسية".
المصدر : mtv
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٩ ايار ٢٠١٨ - الحريري يصدر مذكرة بتعديل الدوام خلال رمضان »
٩ ايار ٢٠١٨ - الحريري يدعو جمهور 'المستقبل” من كل لبنان إلى احتفال »
٧ ايار ٢٠١٨ - الحريري: كتلة المستقبل تضم 21 نائبا.. وأنا غير قابل للكسر »
٧ ايار ٢٠١٨ - الحريري يتحدث عن الانتخابات عند الثالثة والنصف »
٧ ايار ٢٠١٨ - 'المستقبل” متفائل بالنتائج.. والحريري سيدلي بموقفه »
٦ ايار ٢٠١٨ - الحريري يدلي بصوته: لبنان بألف خير ويقوم بانتخابات »
٤ ايار ٢٠١٨ - الحريري لبى دعوة غداء في الطريق الجديدة: لقطع الطريق »
٤ ايار ٢٠١٨ - الحريري من ساقية الجنزير: كرامة بيروت ليست للبيع او »