الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان إشكال الشويفات.. قتيل لـ 'التقدمي” والديمقراطي يسلم المطلوبين A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تطور إشكال بين شبان من الحزب 'التقدمي الإشتراكي” وآخرين من الحزب 'الديموقراطي اللبناني” قرب مركز التقدمي في حي الأمراء في منطقة الشويفات أمس، إلى تشابك بالأيدي، سرعان ما تحول إلى إطلاق نار متبادل من أسلحة رشاشة، نتج عنه سقوط قتيل من التقدمي، ما خلق توتراً في المنطقة.



ووقع الاشكال على خلفيات انتخابية بين شابين من مناصري التقدمي والديموقراطي، وعمدت القوى الأمنية إلى تطويقه ومنع تفاقمه، فيما تدخلت اللجان المشتركة في الحزبين لإنهائه. وسُمعت أصوات إطلاق النار ورمي قنبلة يدوية على مركز للتقدمي.



وقد أعلنت مديرية الاعلام في ​الحزب الديمقراطي اللبناني​، ببيان لها، أنهّ وبقرار من رئيس الحزب وزير المهجرين ​طلال أرسلان​، تم تسليم المطلوبين لقيادة الجيش اللبناني​ على أن تأخذ العدالة مجراها في حادثة ​الشويفات​ الاليمة.



من جهته أعلن رئيس 'الحزب التقدمي الإشتراكي” ​وليد جنبلاط​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّه 'تم تسليم المشتبه بهما في افتعال حادثة ​الشويفات​ صلاح صعب ورائد صعب، لكن نُصرّ على القبض على الّذين تسبّبوا في وفاة علاء ابو فرج”.



وأعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، أنه 'إثر حصول إشكال بين مواطنين نحو الساعة 17.30 في بلدة الشويفات، حيث تطوّر إلى إطلاق نار، ما أدى إلى وفاة المواطن علاء أبو فرج، تدخلت قوى الجيش المنتشرة في المنطقة، وعملت على تسيير الدوريات وإقامة الحواجز، لتطويق الحادث وإعادة الوضع إلى طبيعته، فيما تجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم، وإحالتهم على القضاء المختص”.



ودعا جنبلاط و أرسلان، في بيان مشترك، 'جميع المناصرين في الحزبين الى الوقف الفوري لكل أنواع الإشتباك بينهما في منطقة الشويفات”.



واذ أكدا في إتصال مشترك بينهما، 'ضرورة ممارسة أعلى درجات ضبط النفس لقطع الطريق على الطابور الخامس الذي قد يدخل على خط الإشكال ودفعه نحو مزيد من التصعيد”، طالبا الأجهزة الأمنية المختصة بـ 'التدخل ووقف هذا الإشتباك الذي بدأ فردياً وتطور إلى ما لا تحمد عقباه”، مشددين على أن 'صفحة الإنتخابات النيابية قد طويت، وأنهما يحرصان على عدم وقوع أيّ مشكلة في أي منطقة من مناطق الجبل، حتى ولو اختلفت الرؤى السياسية في العديد من القضايا”.



وكان جنبلاط غرد عبر حسابه على موقع تويتر، قائلاً: 'الى الرفاق في الشويفات والأنصار، والى الحزب الديموقراطي، الانتخابات مرت، ولنفتح صفحة جديدة، ولتكن الدولة هي الحكم وتحزم الأمر في الشويفات، مُعيب هذا الاقتتال العبثي في العائلة الواحدة”.



وقال في تغريدة أخرى: 'إني أشجب كل دعوة تحريض أو تهييج في أيّ منطقة، والجيش يقوم بواجباته على أكمل وجه”.



وتعليقاً على الأشكال، رأى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في تصريح، أن 'المطلوب في هذه الأوقات بالذات، ألا نسمح لأحد بأخذنا نحو الفتنة، المطلوب التهدئة ثم التهدئة ثم التهدئة”.



ومساءً، عاد الهدوء الى المنطقة، إثر تدخل الجيش، الذي أقام الحواجز لتطويق الحادث، وإعادة الوضع الى طبيعته. المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر