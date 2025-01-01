الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم ردود أفعال دولية وعربية على قرار ترامب بشأن الاتفاق النووي A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال بعد اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قراره الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني بدقائق، اطل الرئيس الايراني حسن روحاني في مؤتمر صحفي معلنا أن طهران ستبقى في الاتفاق النووي دون واشنطن وأنها ستعود إلى تخصيب اليورانيوم بشكل أكبر من ذي قبل، خلال أسابيع، إذا فشلت المفاوضات مع دول كبرى.



وقال: 'سنجري مشاورات مع الدول المعنية بالاتفاق النووي”، مشيرا إلى أن 'أمريكا لم تنفذ قط التزاماتها”، ومعتبرا أن 'قرار ترامب غير قانوني وغير مشروع ويقوض الاتفاقات الدولية”.



بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن 'خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني يمثل تهديدا للأمن الدولي”.



أما الرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون فقال إننا 'سنعمل بشكل جماعي على إطار عمل أوسع يشمل النشاط النووي وفترة ما بعد عام 2025 وأنشطة الصواريخ الباليستية والاستقرار في الشرق الأوسط لاسيما سوريا واليمن والعراق”. وأكد أن 'فرنسا وألمانيا وبريطانيا تأسف للقرار الأمريكي بالانسحاب من اتفاق إيران النووي”.



كذلك، أكدت رئيسة الوزارء ابريطانية تيريزا ماي، في بيان مشترك مع ألمانيا وفرنسا، أن الدول الثلاث تؤكد التزامها باتفاق إيران النووي.



ودعت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني المجتمع الدولي إلى الالتزام بالاتفاق النووي. وقالت إن 'الاتحاد الأوروبي عازم على الحفاظ على الاتفاق بالتعاون مع بقية المجتمع الدولي”.



واعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن قلقه الشديد إزاء القرار الأمريكي، داعيا كل الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني إلى الالتزام الكامل بتعهداتها



أما الرئيس التركي رجب طيب اردوغان فلفت إلى أن 'انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران سيزعزع الاستقرار ويخلق نزاعات جديدة.



عربيا، ايدت الممكلة العربية السعودية قرار أمريكا بالانسحاب من الاتفاف وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وأضافت، في بيان، أن ايران 'استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها واستخدمته للاستمرار في أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، وخاصة من خلال تطوير صواريخها الباليستية، ودعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة”.



بدوره قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير إنه 'نؤيد انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي، وندعم قرار إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وسنستمر بالعمـل مـع شركائنا لمعالجة خطر سياسات إيران العدائية”.



كذلك فعلت الامارات التي ايدت بدورها القرار الاميركي واستراتيجية ترامب بشأن إيران. المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر