ارتفع صباح اليوم سعر صفيحة البنزين الـ 98 أوكتان 300 ليرة والـ 95 أوكتان 400 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت والديزل 300 ليرة.



وبحسب جدول الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة، حددت الاسعار كالتالي:



البنزين 95 أوكتان: 27500 ليرة لبنانية



البنزين 98 أوكتان: 28100 ليرة لبنانية



الديزل: 19300 ليرة لبنانية



المازوت: 19200 ليرة لبنانية.

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