A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض أقسى العقوبات على النظام الإيراني.



وأوضح أن الانسحاب من الاتفاق يأتي لعدم نجاح الاتفاق في وقف أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار ومساعيها للحصول على سلاح نووي وردعها عن متابعة برنامجها للصواريخ الباليستية.



وقال إن الاتفاق النووي كان لمصلحة إيران ولم يحقق السلم، وإن إلغاء الاتفاق النووي مع إيران سيجعل أميركا أكثر أمانا.



ماكرون من جهته عبر عن عن أسفه تجاه قرار ترامب، أما الاتحاد الأوروبي فأعلن التزامه بالاتفاق النووي معتبرا أن الكل رابح في الاتفاق النووي ويدعو لعدم السماح بتفكيكه.



أما رئيس الوزراء الإسرائيلي، فرحب بالاتفاق مؤكدا أن تل أبيب ستمنع إيران من الوجود عسكريا في سوريا.



أما الرئيس التركي رجب طيب اردوغان فلفت إلى أن 'انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران سيزعزع الاستقرار ويخلق نزاعات جديدة.



عربيا، ايدت الممكلة العربية السعودية قرار أمريكا بالانسحاب من الاتفاف وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وأضافت، في بيان، أن ايران 'استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها واستخدمته للاستمرار في أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، وخاصة من خلال تطوير صواريخها الباليستية، ودعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة”.



كذلك فعلت الامارات التي ايدت بدورها القرار الاميركي واستراتيجية ترامب بشأن إيران.

المصدر : وكالات لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر