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نتانياهو: ندعم قرار ترامب
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٨ ايار ٢٠١٨
اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم "دعمه الكامل" للقرار الذي اتخذه الرئيس الاميركي دونالد ترامب باعلان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع ايران.
ولفت نتانياهو في تصريح الى ان "اسرائيل تدعم بالكامل القرار الشجاع الذي اتخذه الرئيس ترامب اليوم برفض الاتفاق النووي الكارثي" مع الجمهورية الاسلامية.
وذكر بانه عارض الاتفاق "منذ البداية" "ليس لان هذا الاتفاق لا يمنع ايران من السير في اتجاه القنبلة (النووية) فحسب، بل لانه يفسح لها المجال نحو ترسانة كاملة من القنابل النووية خلال بضعة اعوام".
المصدر :
أ.ف.ب
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