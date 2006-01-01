A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال حثت الولايات المتحدة لبنان على التمسك بسياسة النأي بالنفس عن الصراعات الخارجية وبقرار لمجلس الأمن الدولي يستهدف نزع سلاح جماعة حزب الله بعد أن فازت هذه الجماعة وحلفاؤها بأكثر من نصف مقاعد البرلمان في الانتخابات التي جرت يوم الأحد.وتعتبر الولايات المتحدة حزب الله جماعة إرهابية كما تنتقد دوره في الحرب السورية ولكنها تقدم للبنان دعما عسكريا كبيرا.



وقالت السفارة الأمريكية في بيروت في بيان ”في الوقت الذي يتطلع فيه لبنان إلى تشكيل حكومة جديدة نحث جميع الأطراف على احترام التزامات لبنان الدولية بما في ذلك تلك الواردة في قراري مجلس الأمن 1559 و 1701، بالإضافة إلى سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الخارجية'.



ويتعلق القراران بانسحاب كل القوات الأجنبية من لبنان ونزع سلاح كل الفصائل بما في ذلك حزب الله وبنود اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه في 2006 بين لبنان وإسرائيل.



وأعلن لبنان سياسة النأي بالنفس في 2012 كي يبعد نفسه عن الصراعات الإقليمية مثل الحرب الأهلية في سوريا المجاورة. وعلى الرغم من هذه السياسة يتدخل حزب الله بشكل مكثف هناك ويقوم بإرسال آلاف المقاتلين لدعم الرئيس بشار الأسد. المصدر : Reuters لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر