سقط قتيل إثر إشكال على خلفيات انتخابية في حي الامراء بالشويفات بين شابين من مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني، تطوّر إلى تشابك بالايدي وإطلاق نار متبادل من أسلحة رشاشة.







وسارع الجيش اللبناني إلى تطويق الاشكال ومنع تفاقمه.

