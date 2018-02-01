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السفير الكويتي زار الحريري مهنئا
 
 
 
 
 
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٨ ايار ٢٠١٨
 
استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر اليوم في "بيت الوسط" السفير الكويتي في لبنان عبد العالي القناعي الذي هنأه بالفوز في الانتخابات النيابية الأخيرة.
 
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