قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن واشنطن ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني.



وأضافت الصحيفة أن أميركا تستعد لإعادة فرض كل العقوبات المتعلقة بإيران، والتي كانت علقتها في إطار الاتفاق النووي.



من جهتها، أفادت الرئاسة الفرنسية أن ترمب لم يعط ماكرون أي إشارة حول قراره بشأن الاتفاق النووي مع إيران.



ويترقب المجتمع الدولي، قرار ترمب، بعد أن أعلن أنه سيكشف قراره بشأن الاتفاق النووي الإيراني يوم الثلاثاء.



وكتب ترمب على تويتر أنه سيعلن موقفه من الاتفاق المثير للجدل، الثلاثاء، الساعة 2.00 ظهراً (1800 بتوقيت غرينتش).



يذكر أن ترمب هدد مراراً بالانسحاب من الاتفاق الذي يقضي بتخفيف العقوبات عن إيران، مقابل الحد من قدرتها على تخصيب اليورانيوم ما لم يعمل الأوروبيون الموقعون على الاتفاق على "إصلاح عيوبه".