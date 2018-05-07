الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان جريصاتي: قضاة اللجان في جميع الدوائر قاموا بواجبهم والتأخير مرده الى ثغرات في التنظيم A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أصدر وزير العدل سليم جريصاتي البيان الاتي: "تناول الاعلام كلاما صادرا عن وزير الداخلية والبلديات في المؤتمر الصحافي الذي عقده في الوزارة لإعلان نتائج الانتخابات (باستثناء عكار) مساء الاثنين الواقع فيه 7/5/2018، حيث اعتبر أن في عداد الثغرات ثمة نقصا جديا بتدريب القضاة وتعاملهم مع الانتخابات وتصرفهم من حيث الحضور والمتابعة.



يهم وزير العدل ان يؤكد أن قضاة اللجان في جميع الدوائر، سواء كانت لجانا ابتدائية أو عليا، قد قاموا بواجبهم على أكمل وجه وفقا لأحكام قانون الانتخاب التي تحدد مهام اللجان، وإن كان ثمة تأخير لدى بعض اللجان فمرده حتما الى ثغرات في التنظيم لا يسأل عنه القضاة أو زارة العدل، مع العلم أن جهدا كبيرا ومرهقا نقر به بذله كل من وزير الداخلية والبلديات وفريق عمله والادارة والأمن لتوفير أفضل الظروف للانتخابات.



إن القضاة الذين شاركوا في لجان القيد يستحقون عن جدارة كل التنويه من وزارتي الداخلية والبلديات والعدل، لا سيما أن وزارة العدل واكبت عمل هذه اللجان حتى الانتهاء منه واطلعت بالتالي على جدية هذا العمل وصوابيته ودقته، فضلا عن أن موظفي الوزارة وفريق العمل الذي عاون الوزير في المواكبة تلك قد أدوا أيضا من جهتهم جهدا مضنيا يستحقون عنه كل إطراء، كل ذلك مع العلم أن لبنان يختبر للمرة الاولى نظاما إنتخابيا مبنيا على النسبية والصوت التفضيلي الواحد". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر