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الثلثاء في ٨ ايار ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
03:31 م
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لبنان
الرئيس عون يتحدث الى اللبنانيين في الثامنة مساء اليوم
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٨ ايار ٢٠١٨
الرئيس عون يوجّه في الثامنة من مساء اليوم رسالة الى اللبنانيين عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة يتحدث فيها عن الانتخابات النيابية بعد اعلان النتائج الرسمية
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