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الرئيس عون يتحدث الى اللبنانيين في الثامنة مساء اليوم
 
 
 
 
 
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٨ ايار ٢٠١٨
 
الرئيس عون يوجّه في الثامنة من مساء اليوم رسالة الى اللبنانيين عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة يتحدث فيها عن الانتخابات النيابية بعد اعلان النتائج الرسمية
 
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