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إعلان لـ"كهرباء لبنان"
 
 
 
 
 
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٨ ايار ٢٠١٨
 
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن عزل خط رشميا - بيت الدين 66 ك.ف. بدءا من يوم الأربعاء الواقع فيه 9/5/2018 ولغاية يوم السبت الواقع فيه 19/5/2018 من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الثانية عشرة بعد الظهر، وذلك من أجل مد نواقل خط رشميا- عاليه 66 ك.ف.الجديد.

وبالتالي، سوف ينقطع التيار الكهربائي بشكل كامل خلال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التي تتغذى من مخرجي الصفا ومعصريتي".

كما أعلنت مؤسسة الكهرباء، في بيان، "عن عزل خط كسارة - بدنايل 66 ك.ف. يوم الأربعاء الواقع فيه 9/5/2018 من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر، وذلك من أجل تركيب عمود جديد على هذا الخط. وبالتالي، ستنقطع التغذية بالتيار الكهربائي طوال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التي تتغذى من محطة بدنايل".
 
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