A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال هنأ البطريرك مار بشارة بطرس الراعي النواب الجدد المنتخبين متمنيا لهم التوفيق في تحمل مسؤولياتهم في الندوة البرلمانية تجاه لبنان والمواطنين الذين وضعوا ثقتهم بهم.



وأكد، في بيان صادر عن المكتب الاعلامي للبطريركية المارونية 'ضرورة فتح صفحة جديدة من العلاقات بين الكتل السياسية كافة، هدفها انقاذ لبنان والنهوض به على كل الصعد، من خلال القيام بدورهم التشريعي والرقابي والسياسي في اجواء من الحوار الديموقراطي السليم، من أجل اقرار القوانين التي تحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم وتضع المصلحة الوطنية السامية فوق كل اعتبار.



ودعا البطريرك النواب الجدد الى المشاركة في قداس الشكر الذي سيحتفل به على نية لبنان، في بازيليك سيدة لبنان-حريصا، إحتفاء بعيدها، الأحد 13 أيار الجاري، الساعة العاشرة صباحا، في حضور نيافة الكاردينال ليوناردو ساندري رئيس مجمع الكنائس الشرقية”.



وأثنى على 'حسن أداء الأجهزة الرسمية والأمنية في اتمام هذا الاستحقاق على الرغم من بعض الشوائب التي حصلت، وفي ظل قانون نسبي جديد يطبق للمرة الاولى في لبنان، لافتا الى وجوب اخذ العبر من هذه التجربة التي حملت دلالات كثيرة بحيث يبقى الاهم تحرير ارادة الناخب من اي شكل من اشكال التأثير، لينصرف الى اختيار المرشح وفق كفاءته وبرنامجه بضمير وطني حي، ما يمكنه في ما بعد من ممارسة حقه وواجبه في المساءلة والمحاسبة”. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر