أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن "خالص التهاني لدولة لبنان الشقيقة بإتمام الانتخابات النيابية بنجاح، والتي جرت وسط اجواء تنافسية عكست القيم الديموقراطية والسلوك الحضاري للشعب اللبناني الشقيق وإيمانه بأهمية هذا الاستحقاق الديموقراطي الهام".



وأشاد البيان بـ "قدرة الشعب اللبناني على الحفاظ على استقرار دولته طوال السنوات الماضية، رغم ما شهدته المنطقة من احداث وتطورات، وهو الامر الذي يبعث على الامل والاطئمنان"، مؤكدا ان "العيش المشترك والتوازن يعدان ركيزتين اساسيتين لمستقبل المنطقة ودولها".



وأكدت مصر موقفها "الراسخ تجاه دعم امن لبنان واستقراره وسيادته، وان قيم السلام والعيش المشترك التي يبتناها الشعب اللبناني والتي تجسدت في المشهد الانتخابي الاخير، يمكن ان تمثل نموذجا مشرقا يحتذى".