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المشنوق: هؤلاء هم الفائزون بالانتخابات في عكار
 
 
 
 
 
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٨ ايار ٢٠١٨
 
أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق نتائج الانتخابات في عكّار بحسب ترتيب الأصوات التفضيلية التي نالها كلّ مرشح، وهم:

1- وليد وجيه البعريني
2- محمد مصطفى سليمان
3- محمد طارق طلال المرعبي
4- هادي فوزي حبيش
5- وهبي خليل خليل قاطيشه
6- اسعد رامز درغام
7- مصطفى علي حسين
 
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