أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق نتائج الانتخابات في عكّار بحسب ترتيب الأصوات التفضيلية التي نالها كلّ مرشح، وهم:



1- وليد وجيه البعريني

2- محمد مصطفى سليمان

3- محمد طارق طلال المرعبي

4- هادي فوزي حبيش

5- وهبي خليل خليل قاطيشه

6- اسعد رامز درغام

7- مصطفى علي حسين

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