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هيئة شؤون المرأة هنأت النساء الفائزات
 
 
 
 
 
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٨ ايار ٢٠١٨
 
هنأت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في بيان، "النساء الست الفائزات في الانتخابات النيابية".
وإذ رأت أنه " على الرغم من نسبتهن التي لا تتخطى 5% والتي تدل على خلل كبير في بنية التمثيل السياسي والوطني في لبنان"، راهنت على "دورهن الأساسي في تغيير الصورة النمطية للمرأة وإزالة كل أنواع التمييز ضدها، إن من خلال دورهن ضمن أحزابهن بهدف الضغط لإشراك النساء في الحكومة المقبلة، أو من خلال مشاركتهن الفاعلة في اتخاذ القرارات السياسية وإقرار القوانين التي تنصف النساء، حيث أثبتت الأبحاث والتجارب في مناطق مختلفة من العالم، أن فرص السلام والازدهار ترتفع كلما ارتفعت مستويات مشاركة جميع فئات المجتمع، خصوصا النساء، في مراكز صنع القرار".
ودعت الهيئة "جميع النساء المناضلات والكفوءات لمواصلة النضال على المستويات كافة، للوصول إلى تمثيل عادل وصحيح للمرأة في البرلمان المقبل بعد أربع سنوات".
 
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