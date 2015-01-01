A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال حذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الثلاثاء، من أن بلاده ربما تواجه "بعض المشكلات"، وذلك قبل إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارا بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي، الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية.

ودون التصريح باسم ترامب، جاءت تعليقات روحاني خلال مؤتمر نفطي في طهران، لتكون أول تعليق إيراني رسمي على تغريدة الرئيس الأميركي الليلة الماضية، التي ذكر فيها أنه سيعلن قراره بهذا الشأن، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.



وقال روحاني "من المحتمل أن نواجه بعض المشكلات لشهرين أو ثلاثة، لكننا سنتجاوز ذلك".



وأكد روحاني على رغبة ايران في الاستمرار في "العمل مع العالم، وعلى انخراط بناء مع العالم"، وهو ما يبدو أنه إشارة إلى أوروبا، التي عقدت عددا من الصفقات التجارية مع إيران منذ إبرام الاتفاق النووي التاريخي مع طهران عام 2015.



وجاءت تغريدة ترامب في وقت متأخر من الاثنين، ما يعني أن معظم الصحف الرئيسية الإيرانية لم توردها على صفحاتها الأولى.



وأورد التلفزيون الرسمي الإيراني النبأ في العاشرة صباحا، كما حملت وكالة الأنباء الرسمية إرنا تقريرا بهذا الشأن.



وخلال الليل، حملت وكالات الأنباء الإيرانية شبه الرسمية أنباء تغريدة ترامب، في حين نقلت أخرى تقارير وسائل الإعلام الأجنبية إلكترونيا.



يشار إلى أن إعلان ترامب، المقرر اصداره في الثانية مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة بالبيت الأبيض، سيأتي بعد حلول الليل في إيران. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر