عرض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي العلاقات بين لبنان والمكسيك مع سفير المكسيك خوسيه مادرازو الذي نوه بالجالية اللبنانية في بلاده، معتبرا "انها ساهمت في ازدهار البلد".



كذلك عرض مع سفير لبنان في الارجنتين جوني ابراهيم وعقيلته اوضاع الجالية اللبنانية في الارجنتين.



ومن زوار بكركي زياد الصايغ.