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لفتة رئاسية لشهداء الصليب الاحمر
 
 
 
 
 
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٨ ايار ٢٠١٨
 
حيا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الصليب الاحمر في ذكرى مؤسسه قائلا: "يستشهدون لانقاذ الانسان دون السؤال عن انتمائه او عرقه".
واضاف "سأتابع مع المجلس الجديد مشروع القانون لاعتبار من يسقط من عناصر الصليب الاحمر شهداء
المصدر : mtv
 
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