حيا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الصليب الاحمر في ذكرى مؤسسه قائلا: "يستشهدون لانقاذ الانسان دون السؤال عن انتمائه او عرقه".

واضاف "سأتابع مع المجلس الجديد مشروع القانون لاعتبار من يسقط من عناصر الصليب الاحمر شهداء