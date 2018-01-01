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أوغاسابيان يهنئ الفائزات بالانتخابات
 
 
 
 
 
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٨ ايار ٢٠١٨
 
توجه وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان إلى السيدات الفائزات بالانتخابات النيابية بالتهنئة.
وقال في تصريح: "كنا نتطلع إلى ألا يقتصر عدد السيدات في البرلمان الجديد على ست فائزات، ولكن الإيجابية في هذه الإنتخابات أنها أسست لقوة دفع غير مسبوقة تمثلت بإقدام عدد كبير من السيدات على الترشح والمشاركة في العملية الإنتخابية."
وشدد الوزير أوغاسابيان على ضرورة استمرار هذه الحماسة لتعزيز الوعي حول أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية لما لذلك من إنعكاسات إيجابية على مختلف الصعد ولا سيما لناحية تعزيز النمو والمساهمة في اتخاذ قرارات تحصن السلم الأهلي.
ودعا وزير الدولة لشؤون المرأة إلى مواصلة المسيرة للوصول إلى الهدف المتمثل بأن يصبح معدل تمثيل المرأة اللبنانية في البرلمان بنسبة ثلاثين في المئة على الأقل. وأبدى أوغاسابيان ثقته بأن البرلمانيات سيشكلن من موقعهن دعمًا قويًا لتحقيق الكثير من الخطوات المتقدمة على صعيد تعزيز حضور المرأة وتحقيق المساواة الجندرية.
المصدر : mtv
 
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