أسف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، لما شهدته شوارع بيروت، وقال: "ان امن لبنان واللبنانيين مسؤولية الجيش والقوى الأمنية، وينبغي ان لا تكرر مثل هذه الأعمال المسيئة الى بيروت وأهلها التي عاش أبناؤها ليلة توتر وذهول".



أضاف: "لولا حكمة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وانتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية لدخلت بيروت في الفوضى وإندلاع نار الفتنة التي ظننا ان احدا من اللبنانيين لا يريدها ولا يقبلها".



ودعا الى "محاسبة كل من اخل بأمن بيروت واستباح شوارعها بأعمال منافية لحسن الجوار والاخلاق وأمن المواطنين وحكم القانون".



من جهة ثانية، شارك المفتي دريان في افتتاح أعمال المؤتمر العالمي للأقليات المسلمة في ابوظبي، في حضور كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم