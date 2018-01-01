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الذهب مستقر
 
 
 
 
 
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٨ ايار ٢٠١٨
 
استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع استمرار الدولار قرب أعلى مستوياته للعام 2018، بفعل القوة النسبية للاقتصاد الأميركي.


وعند الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضاً نحو 0.1 في المئة عند 1313.20 دولاراً للأونصة، بعد أن أغلق على انخفاض طفيف في الجلسة السابقة.


واستقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم حزيران من دون تغير عند 1314.10 دولاراً للأونصة.


وزادت الفضة 0.2 في المئة في المعاملات الفورية إلى 16.48 دولاراً للأونصة، وارتفع البلاتين 0.2 في المئة أيضاً إلى 909.65 دولارات للأونصة، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 25 نيسان في الجلسة السابقة.


وتراجع البلاديوم 0.3 في المئة إلى 969 دولاراً، بعد أن سجّل أعلى مستوياته منذ 27 نيسان أمس الاثنين.
المصدر : Reuters
 
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