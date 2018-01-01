انجزت لجان القيد في سراي حلبا الحكومي عمليات إعادة فرز الاصوات في صناديق الاقتراع في دائرة الشمال الاولى-عكار، وأتت النتائج بفوز 5 مرشحين على لائحة المستقبل لعكار هم: طارق المرعبي، وليد البعريني، محمد سليمان عن المقاعد السنية الثلاثة، النائب هادي حبيش عن المقعد الماروني، والعميد وهبي قاطيشا مرشح القوات اللبنانية عن أحد المقعدين الارثوذكسيين.

كما فازت لائحة عكار القوية المدعومة من التيار الوطني الحر بمقعدين اثنين: اسعد درغام عن المقعد الارثوذكسي الثاني وهو مرشح التيار الوطني الحر والنائب السابق مصطفى علي حسين المرشح عن المقعد العلوي.