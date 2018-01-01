الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان استفزازات حزبية في بيروت تستدعي تدخل الجيش لضبط الوضع A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال لليوم الثاني على التوالي، أقدم عدد من الشبان يقودون دراجات نارية، على رفع علم لحركة أمل وحز الله على تمثال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في منطقة السان جورج، وترافق ذلك مع ترديدهم هتافات مذهبية واستفزازية.



وانتقلوا بعد ذلك الى منطقة عائشة بكار، حيث اعتدوا على عدد من المواطنين في سياراتهم، وأطلقوا النار من دون أن يؤدي الأمر الى أي إصابات.



وتدخلت قوة من الجيش اللبناني، وعملت على تهدئة الوضع. كما سير الجيش دوريات، أقام حواجز في مختلف شوارع بيروت، حفاظا على الأمن.



بري



واستنكر رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان 'الممارسات المسيئة التي قامت بها بعض المواكب السيارة، التي جابت شوارع العاصمة بيروت، وطاولت رموزا ومقرات نحترم ونجل”، مؤكدا أن 'كرامة بيروت وكرامة أبنائها وعائلاتها الكريمة وقياداتها هي من كرامتنا، وأي مساس بها هو مساس بكرامتنا وكرامة كل اللبنانيين”.



ودان 'بأشد عبارات الإدانة، كل المظاهر المقيتة التي حدثت في بعض شوارع العاصمة بيروت، التي أساء فيها بعض الموتورين الى حركة أمل وحزب الله والى انجازاتهما”.



كما اعتبر أن 'هذه التصرفات اللامسؤولة، لا تعبر عن سلوكيات الإمام الصدر وحزب الله وأدبياتهم وأخلاقهم ومناقبيتهم، وهي ممارسات مدانة بكل المقاييس الأدبية والأخلاقية والدينية، ونضعها ومرتكبيها والقائمين عليها برسم الأجهزة الأمنية والقضائية، التي أجرينا بها الاتصالات اللازمة، لاتخاذ التدابير القانونية بحقهم، لردعهم واحالتهم الى القضاء المختص”.



الحريري



بدوره، أجرى الرئيس سعد الحريري اتصالاً هاتفياً بقائد الجيش جوزيف عون وبمدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وشدد الرئيس الحريري في الاتصالين على معالجة الفلتان في بيروت واتخاذ التدابير اللازمة قبل ان تخرج الامور عن السيطرة.



المشنوق



الى ذلك، أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن 'ما يحصل في بيروت معيب ولا علاقة له بالانتصار والفرحة، بل بالثأر والانتقتم، وهذا يعزز المشكلات في بيروت، وسيكون للقيادات الأمنية حساب معب اذ لم يتم ضبط الوضع”.



كما أصد قرارا بمنع سير الدراجات النارية في نطاق مدينة بيروت الإدارية لمدة 72 ساعة، باستثناء الدراجات العائدة للأجهزة الأمنية والإدارات والمؤسسات العامة المصالح المستقلة وتوصيل طلبت المطاعم والصيدليات ووكالات الأنباء والإعلام والصحفيين والمصوريين وشركات وتوزيع الصحف والمجلات”.



الجيش



وأعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان ان 'بعض المواطنين في مدنة بيروت وعدد من المناطق الأخرى بادر في أعقاب الانتخابات النيابية ولدى صدور النتائج، الى إقامة احتفتلات وتسير مواكب وإطلاق النار في الهواء ابتهاجا، ما أدى إلى حصول بعض الإشكالات، فعمد الجيش الى تسيير دوريات وإقامة حواجز ظرفية، حفاظا على الأمن ومنعا لتمددها”، محذرة المواطنين من 'القيام بأي عمل مخل بالأمن، وإطلاق النار في الهواء ابتهاجل”. وأكدت أنها ستعمل على ملاحقة المخالفين ومطلقي النار وتوقيفهم وإالتهم الى القضاء المختص”.



تيار 'المستقبل”



وأعلن تيار 'المستقبل” في بيان أن 'فلولا من الخارجين على القانون حاولت طوال اليومين الماضيين، نشر حالة من الفلتان والفوضى في احياء بيروت، والقيام بعمليات تخريب والاعتداء على النصب التذكاري للرئيس الشهيد رفيق الحريري في مكان استشهاده، واقتحام منطقة عائشة بكار بمئات الدراجات النارية، واطلاق هتافات مذهبية واستفزازية، تعيد العاصمة الى مناخات التحريض والعبث بالسلم الاهلي، وتنكء جراح اليوم المشؤوم للسابع من ايار ٢٠٠٨ .



ان تيار المستقبل وابناء بيروت الذين يعبرون عن سخطهم تجاه هذه الممارسات الشاذة والمشبوهة، يحملون المسؤولية الكاملة للقيادات السياسية والحزبية المعنية بضبط فلتان عناصرها، وردعهم عن مواصلة المسيرات المذهبية وما يترتب عليها من ودات فعل .



ويهيب التيار بهذا الشأن بجميع الشبان والانصار والمحازبين، التزام ضبط النفس، والامتناع عن تنظيم اية مسيرات مضادة، والتعاون مع الجيش وقوى الامن الداخلي اضبط الوضع، وقطع الطريق على المصطادين بالمياه العكرة المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر