الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان نقابة عاملي المستشفيات الحكومية: للالتزام بالإضراب العام والمفتوح غد A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال جددت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية، في بيان، دعوة المستشفيات "للالتزام التام بالإضراب العام والمفتوح الذي دعت إليه الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان بالتنسيق مع الإتحاد العمالي العام ليوم غد الثلاثاء الذي سيتزامن مع إقفال مداخل الطوارىء والتوقف الكامل والشامل عن العمل وعن إستقبال أية حالات حامية أو باردة باستثناء مرضى غسيل الكلى والعلاج بالأشعة والعلاج الكيميائي النهاري، وإلغاء جداول كافة العمليات المقررة".



وذكرت "كافة الزملاء بأن الوقت ضيق جدا والفرصة الآن متاحة أمامكم للتغيير ولتحصيل الحقوق ولوضع حد لكل من يتواطأ ضد مصلحتكم من معنيين ومسؤولين في الدولة، ومن موظفين في الوزارات يتآمرون عليكم ويمارسون لعبة توزيع الأدوار، ومن مدراء وموظفين، وبعض الإنتهازيين في المستشفيات الذين ينشرون الشائعات لإضعاف هممكم ويمارسون الضغط عليكم لكي يثبتوا لأولياء نعمهم بأنهم يسيطرون على الأرض وبأنهم قادرون على الردع والتخويف وبأنهم يستحقون أن يكونوا مندوبي الأحزاب أو الجهات السياسية في المستشفيات التي يعملون فيها، أعدكم بأننا سنذكر بالإسم كل مستشفى ستتقاعس وسنسمي الأشياء بأسمائها وبالأخص أولئك الذين يسعون للضغط من المدراء حتى آخر موظف في أي مستشفى".



وأردفت الهيئة: "اكسروا كل السلاسل وكل القيود وتحدوا كل ظالم واخرجوا عن صمتكم وارفعوا أصواتكم، فالسلسلة الوحيدة التي قد نقبل بها هي سلسلة الرتب والرواتب حسب الجداول التي سبق أن حضرها ووافق عليها وتبنتها مجالس إدارات المستشفيات ووزارتا الوصاية ولجان المستشفيات والإتحاد العمالي العام وبالتأكيد الهيئة التأسيسية"، مضيفة "غدا اليوم الأول من الإضراب المفتوح على أن تتوالى الخطوات التصعيدية والتظاهرات والإعتصامات في الساحات بشكل يومي إذا ما دعت الحاجة والتي سنعلن عنها تباعا، فكل الساحات ساحاتنا وسوف نكون كالعادة حيث يجب أن نكون إن شاء الله".

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