أعلنت غرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية والبلديات أنه "عطفاً على ما أدلت به المرشحتان السيدة بوليت سيراكان ياغوبيان والسيدة جمانة عطا الله سلّوم، من لائحة "كلنا وطني" في دائرة بيروت الأولى، عن صدور نتائج تقريبية وغير رسمية عن الماكينات الانتخابية، فإنّ هذه النتائج لا يُعتدّ بها رسمياً لدى وزارة الداخلية والبلديات طالما لم تصدر عن الجهات المختصّة".



وذكّرت بأن "قانون الانتخاب يؤكّد على أنّ دور الوزارة وإداراتها المتعلّقة بالعملية الانتخابية ينتهي عند تسليم صناديق الاقتراع إلى لجان القيد المختصّة التي يرأسها قضاة ويعود لها فقط فرز وتوثيق وجمع وإعلان النتائج النهائية من قبل رؤساء لجان القيد العليا، على أن تبلغها إلى المحافظين الذي يحيلونها إلى وزير الداخلية ليعلنها رسمياً".



وأكدت أنّ "غرفة العمليات المركزية في الوزارة قد استمرّت طيلة ليل أمس، وحتّى الساعة، في مواكبة الأعمال التي تلت عملية الاقتراع، وقد وصلت جميع صناديق الاقتراع في كلّ الدوائر الانتخابية فجر اليوم، بصورة سليمة، وتمّ تسليمها".