الاثنين في ٧ ايار ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 05:43 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الداخلية توضح ملابسات فيديو صيدا
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٧ ايار ٢٠١٨
 
أعلنت غرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية والبلديات أنه "بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أمس واليوم يُظهر مدنيين يقومون بتوضيب محتويات صندوق اقتراع، تبيّن أنّهما رئيس قلم وكاتب كانا يخرجان محضر الانتخاب المختوم بالشمع الأحمر لتسليمه إلى لجنة القيد المختصّة أمام قصر عدل صيدا، وتحت مراقبة عناصر قوى الأمن.".

وأوضحت، في بيان، أن "أحد المرشّحين أرسل أمس مندوبه إلى محافظ لبنان الجنوبي السيد منصور ضوّ بعد انتشار الفيديو، فشرح المحافظ ملابسات ما جرى، وعندما عُرض محضر الانتخاب المذكور أعلاه على لجنة القيد المختصّة، بحضور جميع مندوبي المرشّحين، لم يسجّل أيّ اعتراض وجاءت النتيجة مطابقة لمحضر الفرز.
المصدر : isf
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٧ ايار ٢٠١٨ - دريان وصل إلى أبو ظبي للمشاركة في مؤتمر عن الأقليات »
٧ ايار ٢٠١٨ - شبيب اودع الداخلية محاضر لجان القيد في دائرتي بيروت »
٧ ايار ٢٠١٨ - الداخلية: مهمّة الوزارة تنتهي عند تسليم صناديق »
٧ ايار ٢٠١٨ - برّي: محاولات الهيمنة لا تفيد... ومرشحي لرئاسة الحكومة »
٧ ايار ٢٠١٨ - الراعي عرض مع سلامة الاوضاع الاقتصادية والمالية »
٧ ايار ٢٠١٨ - في النتائج الأولية للانتخابات.. 7 نساء في البرلمان »
٧ ايار ٢٠١٨ - نتائج انتخابات دائرة البقاع الغربي وراشيا »
٧ ايار ٢٠١٨ - بعد الاستحقاق الكبير.. لبنان يترقب صدور النتائج »