أعلنت غرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية والبلديات أنه "بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أمس واليوم يُظهر مدنيين يقومون بتوضيب محتويات صندوق اقتراع، تبيّن أنّهما رئيس قلم وكاتب كانا يخرجان محضر الانتخاب المختوم بالشمع الأحمر لتسليمه إلى لجنة القيد المختصّة أمام قصر عدل صيدا، وتحت مراقبة عناصر قوى الأمن.".



وأوضحت، في بيان، أن "أحد المرشّحين أرسل أمس مندوبه إلى محافظ لبنان الجنوبي السيد منصور ضوّ بعد انتشار الفيديو، فشرح المحافظ ملابسات ما جرى، وعندما عُرض محضر الانتخاب المذكور أعلاه على لجنة القيد المختصّة، بحضور جميع مندوبي المرشّحين، لم يسجّل أيّ اعتراض وجاءت النتيجة مطابقة لمحضر الفرز.



