أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "المنتصر الأكبر هو من يريد أن يستفيد من الدروس التي أعطتها هذه الانتخابات، ومحاولات الهيمنة لا تفيد كما الطرح الطائفي والمذهبي والاستعلائي لا يفيد، أمّا الطرح للعيش المشترك فهو الحاصل الانتخابي".



ولفت بري في حديث تلفزيوني الى أنه سيكون تماماً كما كان سابقاً مع العهد وأنه لم يكن يوماً ضد رئيس الجمهورية وبكل أعماله كان يساعد العهد.



وشدّد على أن "الشعب اللبناني يريد الإصلاح الحقيقي وهذه الانتخابات هي درس للجميع"، آملاً أن يتعلم جميع الأفرقاء من هذه الدروس.



وقال: "مرشحي لرئاسة الحكومة معروف لكن لن أقول من هو اليوم".