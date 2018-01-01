افادت 'الوكالة الوطنية للاعلام” ان الفائزين في دائرة البقاع الغربي وراشيا، هم:



– عبد الرحيم يوسف مراد عن المقعد السني.



– وائل وهبي ابو فاعور عن المقعد الدرزي.



– محمد ديب نصر الله عن المقعد الشيعي.



– محمد قاسم القرعاوي عن المقعد السني.



– ايلي نجيب الفرزلي عن مقعد الروم الكاثوليك.



– هنري يوسف شديد عن المقعد الماروني.