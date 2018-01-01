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الاثنين في ٧ ايار ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
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لبنان
نتائج انتخابات دائرة البقاع الغربي وراشيا
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٧ ايار ٢٠١٨
افادت 'الوكالة الوطنية للاعلام” ان الفائزين في دائرة البقاع الغربي وراشيا، هم:
– عبد الرحيم يوسف مراد عن المقعد السني.
– وائل وهبي ابو فاعور عن المقعد الدرزي.
– محمد ديب نصر الله عن المقعد الشيعي.
– محمد قاسم القرعاوي عن المقعد السني.
– ايلي نجيب الفرزلي عن مقعد الروم الكاثوليك.
– هنري يوسف شديد عن المقعد الماروني.
المصدر :
وطنية
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