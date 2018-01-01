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نتائج انتخابات دائرة البقاع الغربي وراشيا
 
 
 
 
 
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٧ ايار ٢٠١٨
 
افادت 'الوكالة الوطنية للاعلام” ان الفائزين في دائرة البقاع الغربي وراشيا، هم:

– عبد الرحيم يوسف مراد عن المقعد السني.

– وائل وهبي ابو فاعور عن المقعد الدرزي.

– محمد ديب نصر الله عن المقعد الشيعي.

– محمد قاسم القرعاوي عن المقعد السني.

– ايلي نجيب الفرزلي عن مقعد الروم الكاثوليك.

– هنري يوسف شديد عن المقعد الماروني.
المصدر : وطنية
 
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