صدرت، صباح يوم الاثنين، النتائج شبه النهائية للانتخابات النيابية في لبنان، وكان اللافت عودة بعض الوجوه التي كانت في الحكم في السنوات التسع الماضية، مع قدوم وجوه جديدة، وبرز العنصر النسائي بأرقام لم يسبق لها مثيل، حيث بات البرلمان اللبناني اليوم، بحسب النتائج الأولية، يتضمن سبع نساء بعد أن كن 4 نائبات فقط في الـ2009.

وفي التفاصيل، أحرزت النساء 7 مقاعد في البرلمان، بحسب النتائج الأولية، وكان أولها فائزة في طرابلس، ديما جمالي وأخرى في بيروت الثانية، رلى الطبش جارودي، عن تيار المستقبل، وعودة بهية الحريري عن تيار المستقبل في صيدا أيضا.



وحتى حركة أمل حصدت عنصرا نسائيا في الانتخابات هذا العام، مع فوز المرشحة عناية عز الدين من لائحة الأمل والوفاء، وفي الشمال، كانت هناك عودة للنائب ستريدا جعجع، من بشري الشمالية.



وكان اللافت هو ظهور للعنصر النسائي في دائرة بيروت الأولى، حيث حقق المجتمع المدني خرقا نسائيا، مع فوز الإعلامية بولا يعقوبيان وجمانة حداد من لائحة كلنا وطني.