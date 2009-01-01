الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان المشنوق: النسبة النهائية للاقتراع في كل لبنان 49.20% A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ان "النسبة النهائية للاقتراع في كل لبنان بلغت 49.20 في المئة".

وشكر المشنوق، في مؤتمر صحافي،"كل الاداريين وقوى الامن والجيش والامن العام وغرفة العمليات المركزية والقضاة وكل من شارك بنجاح العرس الديمقراطي الذي اسميناه بالحملة الانتخابية"، مشيراً الى أنه "كان يوما انتخابيا أبيض رغم بعض المخالفات".

ورأى أن "المواطن يتحمل مسؤولية أن لا يعترض بالمستقبل، لانه اتيح له أن يقترع وهو لم يقم بذلك"، مشيراً الى انه " في لوائح الشطب هناك 800 الف ناخب جديد دخلوا الى مرحلة الانتخاب".

وقال: "رغم بعض المخالفات لا جرحى ولا حوادث جدّيّة ولم يقفل أي مركز اقتراع".

وأشار الى أن "الناخبين لهم الحق بممارسة الإقتراع اذا كانوا داخل حرم مركز الإقتراع، وفي البقاع وبعلبك كانوا يمارسون حقهم في التصويت، وتم اقفال مركز الاقتراع للانصراف للفرز"، موضحاً أن "عملية الاقتراع بطيئة وهذه مسؤوليتنا بسبب قانون الانتخاب وعدم المعرفة الكاملة سواء من الناخبين او من رؤساء مراكز الاقتراع".

ولفت المشنوق الى أنه "النسبة الاعلى جائت في دائرة الشمال الثانية، والنسبة كانت الاقل في بيروت الاولى"، معتبراً أن "القانون الجديد وأفخاخه الادارية يظهر في عدد الاتصالات التي وصلت الى غرفة العمليات، 7000 اتصال استفسارات ومسائل تفصيلية، وأمنيا 90 برقية بالاشكالات، بينما بلغ عدد الإتصالات 4500 واتصال بعام 2009".

وأشار الى أن "الشكاوى نوعيان تجاوزات واشكالات امنية ، لم يحصل اي تبادل لاطلاق النار وكل المشاكل تم معالجتها بسرعة، وبتقرير "الجمعية اللبنانية لديمقراطية الإنتخابات يتحدث عن ثغرات ادارية".

وأعلن المشنوق أنه "بعد ساعات ستصدر النتائج الرسمية، لجان القيد الابتدائية بدأت بفرز صناديق المقترعين في الخارج والموظفين وهم حوالي 70 الف"، مشيراً الى أنه "غدا يوم آخر وستبدأ حياة نيابية جديدة وهناك شيء جديد".

وأكد ان "هذا القانون الذي اقر من الطبيعي أن تكون نتائجه بهذا الشكل، ومن المبكر الحديث عن النتائج ولا مفاجآت جدية فيها". المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر