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8000 ناخب ما زالوا ينتظرون داخل اقلام الاقتراع في بعلبك الهرمل
 
 
 
 
 
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٦ ايار ٢٠١٨
 
أشارت معلومات صحافية إلى أنّ 8000 ناخب ما زالوا ينتظرون داخل اقلام الاقتراع في دائرة بعلبك الهرمل
المصدر : جنوبية
 
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