أشارت معلومات صحافية إلى أنّ 8000 ناخب ما زالوا ينتظرون داخل اقلام الاقتراع في دائرة بعلبك الهرمل

المصدر : جنوبية

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