أفادت الوكالة الوطنية للاعلام ان عملية الاقتراع لا تزال مستمرة في عدد من مراكز الاقلام في البقاع الشمالي بسبب وجود ناخبين في حرمها.



وبلغ عدد المقترعين حتى الآن 180,844، بنسبة 57,29%