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استمرار الاقتراع في مراكز بالبقاع الشمالي والنسبة بلغت 57,29%
 
 
 
 
 
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٦ ايار ٢٠١٨
 
أفادت الوكالة الوطنية للاعلام ان عملية الاقتراع لا تزال مستمرة في عدد من مراكز الاقلام في البقاع الشمالي بسبب وجود ناخبين في حرمها.

وبلغ عدد المقترعين حتى الآن 180,844، بنسبة 57,29%
المصدر : وطنية
 
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