نسبة الاقتراع في كافة الدوائر اللبنانية بحسب وزارة الداخلية حتى الساعة السادسة مساء على الشكل التالي:



بيروت الاولى: 31.50%



بيروت الثانية: 37.15%



البقاع الاولى: 47.82%



البقاع الثانية: 63.31%



البقاع الثالثة: 47.27%



الجنوب الاولى: 46.18%



الجنوب الثانية: 44.71%



الجنوب الثالثة: 48.59%



الشمال الاولى: 48.95%



الشمال الثانية: 52.30%



الشمال الثالثة: 45.62%



جبل لبنان الاولى: 52.76%



جبل لبنان الثانية: 47.64%



جبل لبنان الثالثة: 44.50%



جبل لبنان الرابعة: 46.19%



يذكر ان نسبة الاقتراع الاجمالية في لبنان هي46.88%