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إليكم نسبة الاقتراع في كافة الدوائر اللبنانية بحسب وزارة الداخلية حتى الساعة السادسة مساء
 
 
 
 
 
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٦ ايار ٢٠١٨
 
نسبة الاقتراع في كافة الدوائر اللبنانية بحسب وزارة الداخلية حتى الساعة السادسة مساء على الشكل التالي:

بيروت الاولى: 31.50%

بيروت الثانية: 37.15%

البقاع الاولى: 47.82%

البقاع الثانية: 63.31%

البقاع الثالثة: 47.27%

الجنوب الاولى: 46.18%

الجنوب الثانية: 44.71%

الجنوب الثالثة: 48.59%

الشمال الاولى: 48.95%

الشمال الثانية: 52.30%

الشمال الثالثة: 45.62%

جبل لبنان الاولى: 52.76%

جبل لبنان الثانية: 47.64%

جبل لبنان الثالثة: 44.50%

جبل لبنان الرابعة: 46.19%

يذكر ان نسبة الاقتراع الاجمالية في لبنان هي46.88%
المصدر : المستقبل
 
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