الاحد في ٦ ايار ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 07:43 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
تحطيم صندوق اقتراع في الشويفات... والسبب؟
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٦ ايار ٢٠١٨
 
أفادت الوكالة الوطنية بان "رئيس القلم في الشويفات رفض توقيع اللوائح الانتخابية، ما دفع مندوبي المرشحين إلى الاعتراض وتكسير الصندوق"
المصدر : وطنية
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 