أفادت الوكالة الوطنية بان "رئيس القلم في الشويفات رفض توقيع اللوائح الانتخابية، ما دفع مندوبي المرشحين إلى الاعتراض وتكسير الصندوق"

المصدر : وطنية

لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل