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الاحد في ٦ ايار ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
07:43 م
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لبنان
المشنوق: نتائج عملية الاقتراع لن تصدر قبل الساعة الثانية عشرة ليلاً
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٦ ايار ٢٠١٨
أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ نتائج عملية الاقتراع في الدوائرة الانتخابية الـ15 لن تصدر قبل الثانية عشرة ليلاً.
المصدر :
جنوبية
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