أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ نتائج عملية الاقتراع في الدوائرة الانتخابية الـ15 لن تصدر قبل الثانية عشرة ليلاً.

المصدر : جنوبية

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