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المشنوق: نتائج عملية الاقتراع لن تصدر قبل الساعة الثانية عشرة ليلاً
 
 
 
 
 
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٦ ايار ٢٠١٨
 
أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ نتائج عملية الاقتراع في الدوائرة الانتخابية الـ15 لن تصدر قبل الثانية عشرة ليلاً.
المصدر : جنوبية
 
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