الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان هيئة الإشراف : من خرق الصمت الانتخابي من وسائل الاعلام سيحال الى محكمة المطبوعات A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكد رئيس هيئة الإشراف على الإنتخابات القاضي نديم عبدالملك، ، انه " تبين ان المرشحين كانوا يتكلمون عن دعاية انتخابية أو يؤيدون لائحة دون أخرى أو يظهرون في برامج، فاتصلت ببعض وسائل الإعلام التي تقيد البعض منها جزئيا ومنها من لم يتقيد خارقا الصمت الإنتخابي".



وقال عبدالملك في حديث عبر "اذاعة لبنان" ان" وسائل الاعلام لم تتقيد بالصمت الانتخابي ما دفعنا الى توجيه بيان خاص من هيئة الإشراف على الإنتخابات".



اضاف:" بعض وسائل الاعلام تقيد ومن لم يتقيد ستتم احالته الى محكمة المطبوعات لمخالفته قانون الإنتخاب، حيث ان المادة 78 من القانون الإنتخابي تنص بما معناه انه يستمر الصمت الإنتخابي حتى إقفال الصناديق. وكنا قد طلبنا من وسائل الإعلام التقيد وعدم خرق القانون تحت طائلة المسؤولية، وأكدنا ذلك في بيان صادر اليوم. ولو لم تتدخل هيئة الاشراف على الإنتخابات لكان هناك خرق انتخابي أكبر".



وعن توريط الإعلاميين للنواب واحراجهم للادلاء بتصايح خلال اقتراعهم، قال : "ان الكلام بالعموميات لا يعتبر خرقا للصمت، أما دعوة المناصرين او ترجيح فئة على فئة، فتلك أمثلة واضحة على خرق الصمت". أضاف: "ان إجراء مقابلة عفوية هو شأن طبيعي شرط عدم الدعوة خلالها الى الاقتراع".



وحول الأخذ بمرشح أكثر من غيره لأهميته، أجاب: "الظهور يجب أن يكون متساويا، أي عدالة الظهور، عطفا على مبدأ المنافسة الإنتخابية".



وختم ردا على سؤال حول ما اذا كان دخول إحدى محطات التلفزة الى قاعات الإقتراع وأخذ تصاريح، يعتبر خرقا، أجاب: "نعم بكل تأكيد والقانون سيأخذ مجراه" المصدر : وطنية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر