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الاحد في ٦ ايار ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
01:58 م
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لبنان
المشنوق يلتقي محافظ جبل لبنان وقادة الاجهزة الامنية في سراي بعبدا
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٦ ايار ٢٠١٨
افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" عبيدة محروم ان وزير الداخلية والبلدياات نهاد المشنوق وصل الى سراي بعبدا ويعقد في هذه الأثناء اجتماعا مع محافظ جبل لبنان محمد المكاوي وقادة الاجهزة الامنية في مكتب المحافظ.
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